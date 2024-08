Todo por mi hogar: qué pasó con Gökhan, la muerte que Telefe cortó y no mostró

viernes, 16 de agosto de 2024 00:00

Todo por mi hogar llega su fin la semana que viene y con esto, el desenlace mucho antes de lo pensado. Es que de manera sorpresiva este jueves la ficción, cuyo nombre original es Kardeslerim, dio un salto temporal de siete capítulos originales por Telefe. De esta forma muchos hechos quedaron en la nebulosa y no lo verán los fans.

Uno de estos episodios es el que giró entorno a la muerte de una de las figuras más controversiales de esta Cuarta Temporada: Gökhan, el padre de Berk (Recep Usta) y Elif (Dilara Sümbül). El hombre desembarcó en la historia con el perfil de una persona arrepentida de su pasado y con el objetivo de remediar su relación con sus hijos. Sin embargo, comenzó a sacarle dinero a Berk que fue desde darle acceso a su cuenta bancaria hasta la venta de sus propiedades.

Eso provocó la ira de Ayla (Asli Mavitan Balkas Ayla) y la desesperada intención de frenar su accionar. Hasta esa escena se vio por Telefe esta semana. En el capítulo del miércoles pasado, la mujer estuvo dispuesta a no permitir que su hijo perdiera toda la fortuna. Pero este jueves, Telefe decidió cortar la historia y entre los episodios que sacó fue precisamente el que le dió fin al personaje de Gökhan. El padre de Berk y Elif fue asesinado y la autora del hecho fue el personaje menos pensado.

BERK DESCUBRIÓ EL VERDADERO PERFIL DE SU PADRE

Gökhan le tendió una trampa a Ayla para que cayera detenida. Akif no pudo resistir la mentira y habló con Berk para contarle la verdad no sólo sobre dicha acción sino también le reveló que el objetivo de aquel hombre es dejarlo en la calle. "Pensé que él me amaba pero su única preocupación era el dinero", reaccionó Berk entre lágrimas a lo que Akif le propuso hacerlo caer en una trampa para recuperar toda la fortuna.

Akif le revela toda la verdad a Berk.

A partir de esto, Berk le pidió disculpas a su madre y entre lágrimas le dijo que la amaba. Luego le reveló que ya Elif también sabe toda la verdad y los secretos que ella le ocultó. Por eso le pidió que la cuidara mientras ella estaba presa.

Ayla cayó presa por culpa de Gökhan.

Una vez que recuperó la libertad, Ayla le tendió una trampa a Gökhan para recuperar el dinero. Lo invitó a cenar a su casa a solas y para ello se vistió muy seductora. En la mesa, él se vio sorprendido por el banquete que le preparó y con una sonrisa conquistadora le preguntó si ella lo ama. Sin embargo ella le reveló entre risas: "no, para nada. Incluso quiero matarte".

Ayla lo invitó a cenar y le puso un somnífero en la comida para que se desmayara.

"No tengo un arma ni nada. Hay otros métodos para matar. También lo hay mi querido Gökhan. Tal vez agregué veneno a la comida. ¿No puede ser?", lanzó ella antes de que él comenzara a marearse y sentirse mal. Él creyó que se estaba muriendo y forcejeo con Ayla quien cayó al suelo y él perdió la conciencia.

Cuando despertó, Akif estaba ahí y Ayla estaba llena de sangre. Gökhan creyó que la había matado y huyó. Luego Akif le dijo que había tirado el cuerpo al mar pero para encubrirlo le pidió que firmara unos documentos para transferir todas las propiedades y el dinero nuevamente a Berk. Sin embargo fue todo una trampa. Él pasó todo a su hijo y días después descubrió que era una trampa.

Ayla y Akif le tendieron la trampa a Gökhan para recuperar el dinero.

Sin embargo, no fue Ayla quien lo mató. Aybike (Melis Minkari) y Süsen (Lizge Cömert) lo vieron en plena noche y lo persiguieron para entregarlo a la policía. En esa persecución, entraron al campo y hubo un forcejeo de él con ambas. A Aybike trató de ahorcarla y Süsen al defenderla, lo golpeó con una roca en la cabeza y lo mató.

De esta forma, este personaje llegó a su fin y Akif fue el encargado de encubrir el crimen, enterrando el cuerpo.