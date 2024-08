Tamara Pettinato reapareció y arremetió fuertemente contra Alberto Fernández

viernes, 16 de agosto de 2024 00:00

Tamara Pettinato realizó un nuevo descargo contra Alberto Fernández durante su programa de streaming en el canal Blender. En esta ocasión, Pettinato reafirmó que, según ella, “hay un solo villano en esta historia y no soy yo”.

La famosa abordó el video filtrado que muestra su visita a la Casa Rosada. La conductora desmintió varias acusaciones entre ellas que fue a la Casa Rosada para pedir favores.

En este contexto, Tamara aseguró que "que soy gato, que soy prostituta vip, que fui a pedir por mi hermano, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada en un baúl, estas son algunas de las cosas que escuché en la semana sobre mi".

La mujer aseguró que "no me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme y escaparme del país. Me guardé unos días en mi casa". La famosa subrayó: "es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que lo tenían dos personas. Y, con un video de un almuerzo, corrieron el foco de lo importante que era una denuncia por violencia de género”.

Por último, resaltó: "lo serio y lo importante es esa denuncia que tienen que investigar. Este video es un chisme, corrieron el foco de lo importante".