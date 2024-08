"Hoy mi sueño se terminó": la frustración de Furia por su enfermedad

viernes, 16 de agosto de 2024 21:01

Juliana Sacagione, conocida como Furia por su participación en Gran Hermano 2024, usó sus redes sociales para mostrar cómo ha cambiado su rutina de ejercicio tras su diagnóstico de leucemia.

Bajo el título “¿Cómo afecta el ejercicio al cáncer?”, hizo una serie de videos donde explicó que uno de sus sueños más anhelados no tiene futuro.

“Dada mi leucemia, hoy mi sueño de ser olímpica se terminó”, dijo sin medias tintas sobre su situación. “Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto, ni levantar los kilos que levantaba antes”, aseguró ante sus seguidores de Instagram.

La doble de riesgo se lamentó por no poder participar en disciplinas de alto rendimiento: “Mis marcas eran números tan geniales que me da tristeza no poder competir”.

Sin embargo, aseguró que la actividad física es crucial para poder sobrellevar su enfermedad: “Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en un 35%. Este efecto positivo es similar al impacto del ejercicio en otras afecciones”.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para que se animen: “El deporte me sanó y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar”. También puso énfasis en la alimentación: “El ayuno y el método Wim Hof lograron demostrar que podemos incidir e influir en nuestro sistema inmunológico. Yo comparto lo que a mí me hace bien. Los invito a cambiar sus vidas. ¡Los amo!”.