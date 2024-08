¿Ricky Maravilla se operó la cara? el fuerte rumor que circuló en las redes

jueves, 15 de agosto de 2024 00:00

Fue un ícono de la movida tropical que conquistó a varias generaciones y muchas de sus canciones aún se siguen escuchando en las radios. Ricky Maravilla es un emblema y no sólo su voz es indiscutible, sino sus pasos en la bailanta y su rostro.

Sin embargo, hubo un dato que generó gran revuelo este miércoles en las redes y que fue de la mano de la supuesta consecuencia que habría sufrido por rejuvenecer su rostro. Según trascendió a partir de un programa de televisión abierta, tuvo problemas con una billetera digital, impidiéndole acceder a su dinero. ¿Por qué?, la aparente modificación del rostro llevó a que se desvincularan sus cuentas bancarias que estaban anexadas a su celular.

Para usarlas, él tenía configurado el uso con reconocimiento facial y ahora el aparato celular no reconoce sus facciones. Comúnmente, esas plataformas requieren en algunas ocasiones una lectura del rostro para habilitar ciertas operaciones. Y es precisamente ése el problema.

“Me están hablando del lugar donde él está haciendo la denuncia, que estaba una amiga mía. Ricky Maravilla estaba haciendo el reclamo porque se quedó si cuenta de Mercado Pago. Tiene bloqueada la cuenta”, explicó Pilar Smith, en su programa Gossip (Net TV), quien destacó que esto desencadenó el drama de que le bloqueara su cuenta de una reconocida billetera virtual.

“Uno de los empleados, aparentemente lo contuvo porque estaba mal. Dicen que además estaba mal porque la gente en la calle ya no lo reconoce”, agregó subrayando: “Me está escribiendo la empleada del lugar donde él hizo el reclamo. La chica que le está tomando el reclamo dice que figura a nombre de Luis Ricardo Aguirre, que es Ricky Maravilla... Hizo el reclamo en el Banco Provincia de Corrientes y Medrano por el tema de que no le reconoce la cara Mercado Pago”.

En ese contexto, Ricky Maravilla negó todo. “Nada que ver, no era yo. Hace tiempo que no voy a un banco”, le dijo a Teleshow y agregó: “No soy yo, será otro Ricky. No estuve en ningún banco en estos días”.

Hace un tiempo, el cantante había dicho a ese mismo medio: “Nada que ver, no me hice ningún retoque estético. Lo que pasó es que pusieron un filtro y surgieron todo tipo de comentarios. Desde esta mañana está sonando mi teléfono, pero nada que ver”.