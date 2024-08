"Me quieren lastimar": Barassi compartió un sorpresivo posteo en las redes sociales

jueves, 15 de agosto de 2024 00:00

En las últimas horas, se revelaron las primeras imágenes del próximo reality show que se llevará a cabo en Argentina, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. En los próximos días, Netflix lanzará Love Is Blind: Argentina, y promete ser un gran éxito.

El reconocido conductor sanjuanino está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pero sorprendió a todos al compartir un emotivo posteo junto a sus hijas en Instagram. Barassi aprovechó la ocasión para destacar la importancia de disfrutar cada momento con su familia.

Foto: captura Instagram

Barassi celebró recientemente el cumpleaños de una de sus hijas con amigos y familiares. Tras el festejo, compartió en sus historias de Instagram fotos emotivas que conmovieron a sus seguidores. En una de las imágenes, se lo ve a él con su hija, acompañada de un mensaje que dice: "ustedes me quieren lastimar, no".

Foto: captura redes sociales

En otra foto, con su hija mayor, Barassi escribió: "estoy sensible. Mal de cervicales, no me hagan esto".

Foto: captura redes sociales

El conductor dejó en claro que el evento fue muy especial y se logró gracias al esfuerzo conjunto de todos los involucrados.