El mal momento de una exparticipante de Gran Hermano que dejó a todos en shock

jueves, 15 de agosto de 2024 19:15

Juliana Díaz se hizo conocida gracias a su paso por la casa de Gran Hermano. Después fue convocada para formar parte del Bailando 2023 y gracias a esa participación consiguió que la convoquen como la representante de Argentina en un reality ecuatoriano.

El programa se llama Soy el mejor y allí deben bailar y votarse personajes de diferentes países, que a lo largo de los meses se fueron conociendo y vinculándose.

En la última gala de eliminación, Juliana pasó un mal momento al aire cuando los conductores y productores la presionaron al pedirle que mencionara a uno de sus compañeros para que quedara afuera.

"Hay una realidad y es que siento que hace un par de meses, no me vengo sintiendo muy bien la verdad, porque es que tengo muy lejos a mi familia y la verdad es que, decidí autonominarme para irme del show", dijo Díaz antes de romper en llanto.

El mal momento de Juliana Díaz

Entonces le respondieron que no puedo hacerlo porque si lo hace se va ella y además otro de sus compañeros, entonces le dijeron que debe desempatar entre dos de sus compañeros.

Pero Juliana no podía decidirse. "Quiero consultarle a la producción", pidió. "No tenemos más tiempo, Juliana tu voto ahora", le exigieron. De todas formas, la ex Gran Hermano no pudo elegir a nadie.

"¿Lo puedo pensar un poquito más?", preguntó, pero le respondieron que no y ella se puso a llorar nuevamente. Una de sus compañeras se acercó, la abrazó y le dijo algo al oído. Fue entonces cuando Juliana dijo que la elegía a ella para irse. Tras decir que votaba a Karina, la representante de Panamá, la ex Gran Hermano abandonó el estudio en un ataque de llanto.