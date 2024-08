El inesperado pedido de Furia que enfureció a sus seguidores: ¿Qué pasó?

jueves, 15 de agosto de 2024 00:00

La ex participante de Gran Hermano (Telefe), Juliana "Furia" Scaglione, se unió al programa de streaming de Alex Caniggia. La controversia comenzó tras un llamativo pedido de la exjugadora en sus redes sociales.

Juliana se convirtió en una de las figuras más "polémicas" de la última edición de Gran Hermano, y sigue manteniendo su perfil alto tras salir del programa más visto de la televisión argentina. Furia es muy activa en redes sociales y comparte diariamente publicaciones que atraen la atención.

Fue precisamente en este contexto que la excompetidora generó controversia entre sus seguidores con una sorprendente actitud.

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Juliana publicó un mensaje que no fue bien recibido: “Furiosos, actualmente no recibimos público en Carajo (el canal que transmite el programa de streaming). Les pido amablemente que no asistan al estudio. Primero, por respeto mutuo. Segundo, porque ya he pedido varias veces que no asistan. Gracias por entender”.

Mientras que algunos seguidores comprendieron su postura, otros la criticaron por no querer recibir a sus fans.