Increíble: Viviana Canosa confesó el verdadero motivo por el que se fue LN+

miércoles, 14 de agosto de 2024 00:00

Viviana Canosa es sin dudas una de las periodistas de política que más peso tuvo en los últimos años. Sin embargo en el último tiempo se alejó de las cámaras y si bien recibió varias propuestas laborales, decidió no aceptar ninguna. Su última presencia en la TV fue en LN+ con el programa +Viviana que salió del aire repentinamente con el cambio de gobierno. A varios meses de aquel giro, la periodista reveló que se fue porqué no podía expresarse libremente.

La declaración la brindó en el canal del diario El País de Uruguay. Allí mantuvo una larga entrevista en la que reveló que esa decisión le generó mucha bronca. "Al principio dije si no voy a poder decir lo que quiero, está bien. Después me enojé, me dio bronca", reveló sobre la limitación que le pusieron.

"Decir la verdad, contar lo que pasa, a veces a mucha gente no le gusta escucharla. Para otra gente no es negocio. Entonces ahí empecé a tener una especie de crisis y decir, pero entonces ¿cómo es?, ¿por dónde es?. Finalmente después de todo eso llegó la calma", agregó.

Hoy, Canosa se siente convencida de que lo que hizo "lo seguiría haciendo, tal vez de otra manera". Pero reveló que por su "propia salud mental" se cuidaría "un poco más". "Creo que también el equilibrio va a volver a estar en los medios de comunicación, que no es ni de un lado ni del otro. Se puede estar en el centro. No soy tibia para nada, pero sí poder criticar al gobierno que se fue y al gobierno actual. Me parece que eso es sano para la democracia, para crear una república sólida y creo que le hace bien a este gobierno y a cualquier otro que se vaya", apuntó.

Luego fue muy crítica con el gobierno que tiene a Javier Milei como presidente: "este gobierno está complicado con la libertad de expresión, los comunicadores que decían con ‘el kirchnerismo no se puede’, ahora son si te he visto no me acuerdo”.

Precisamente una de las críticas más duras las hizo contra esos colegas que siente que cambiaron en poco tiempo: “Eso también me decepciona un montón, pero también confío en la capacidad de la gente para sacar sus propias conclusiones. Me estoy tomando un tiempo para tomar distancia de lo que dije, sostuve y conté, a pesar de que eso me costó un trabajo, no sabía que los dos y acá estoy, plantada. Siento que con el público generé un vínculo de verdad, yo no le puedo mentir a la gente, eso tiene sus consecuencias, eso es perder tu trabajo”.