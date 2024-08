“Se me cayó la lágrima", la noticia más triste de Aníbal Pachano

martes, 13 de agosto de 2024 00:00

Anibal Pachano es una figura que logró conquistar el corazón de la audiencia sin importar el lugar que le toque estar en los medios de comunicación. El ex director teatral viene conviviendo con una dura enfermedad y pese a que en algún momento le dijeron que le quedaban dos meses de vida, pudo fortalecerse y seguir adelante.

En el canal de streaming Bondi, Pachano habló con Ángel de Brito y confesó que le tocó transitar momentos muy difíciles, especialmente cuando le diagnosticaron una de las enfermedades más duras. "Cuando él me dice que tengo dos tumores, dos puntitos en el pulmón... se me cayó un poquito las lágrimas", confesó.

Luego subrayó que lejos de quedar en el piso sin poder levantarse, se llenó de fuerza para salir adelante. "Automáticamente me acordé de cuando yo llegué a la Fleni, me equivocaba todo el tiempo y decía cualquier batata en fechas, en nombres, contaba cosas de mi viejo que las tomaba como mías, una cosa de loco", recordó de aquel día que la vida le hizo dar un click.

Anibal contó que aquella época donde recibió la noticia más triste de su vida, venía transitando situaciones de salud que no eran normales y que lo hicieron alertar de que no estaba bien. "Ahí me empiezo a acordar que yo había mezclado dos medicamentos de diabetes. Que gracias a Dios que los mezclé. Porque eso me dio como el puntapié inicial para decir, hay que ir a la Fleni", confesó.

Luego contó aquel día que decidieron llevarlo a la clínica. "Cuando llegó Sofía empiezo a delirar pero era consciente que estaba delirando. Ahí me reciben como dos angelitos de 26 y 27 años, dos médicos. Lo único que le dije es que saquen a mi hermana Amalia porque se va a poner mal y prefiero que no me invada en el momento porque ya no sé qué corno tengo pero por lo que dicen algo va a estar complicado", agregó.

En las horas previas a la punción, durante la espera de la noche, los delirios continuaron. "Según mi hermana, me tuvieron que atar y no sé qué, porque viste que te movés mucho... Me desperté y ahí me dieron algo para comer y apareció el médico y me lo dijo", finalizó destacando que se lo tomó con humor pero luego le "explotó la cabeza".