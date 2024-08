Polémica con Julia Mengolini sobre Fabiola Yañez: "'yo te creo hermana' no es literal"

martes, 13 de agosto de 2024 00:00

Un verdadero revuelo se armó este lunes cuando Julia Mengolini analizó la denuncia que hizo Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández sobre violencia de género. La ex primera dama denunció al ex presidente de haberla golpeado en más de una ocasión y esto lo acompañó de fotos que muestran los moretones que le habría dejado.

Tras esto, Mengolini aprovechó este lunes para dar su opinión en Futurok y cubrió con un manto de dudas los dichos por Yáñez. "Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos", comenzó lanzando quien siempre tuvo una bandera muy fuerte feminista.

Luego agregó contundente: "La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco. Digámoslo. ¿Ustedes escucharon la entrevista?... Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto. Y de verdad voy a decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo porque tengo una trayectoria que me sostiene".

Luego de escudarse de su opinión lanzó sin más rodeos: "Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante Siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia".

"Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", afirmó.

"El problema de decir esto es que pareciera que estas tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta", continuó Mengolini aclarando: "a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita".

Tras estas palabras, salieron a criticarla en las redes sociales de todos los sectores, incluso hasta el mismo presidente Javier Milei que compartió un posteo en su X (exTwitter) de Javier Negre.

Hola @Kicillofok. Mis impuestos que voy a pagar en Buenos Aires van a seguir yendo a una periodista que niega la violencia de género y criminaliza a la víctima? Por qué no das esa plata a las niñas malnutridas del Congourbano? 60% de pobreza infantil e YPF en Rionegro uD83EuDD2C pic.twitter.com/374hChV3JM — Javier Negre (@javiernegre10) August 13, 2024

El yo te creo hermana es literalmente yo te creo aunque después tenga que salir a pedir perdón porque no era verdad. Que VOS no lo tomes así es una mirada personal tuya, no generalices. https://t.co/fTxef1dhtA — uD835uDC68 (@antobardella) August 13, 2024

Mengolini (una abanderada de la lucha feminista) acaba de decir que la palabra de Fabiola contra Alberto "vale poco" y que cuando dicen "yo te creo hermana" es un recurso retórico para hacer política y "no es literal".



Que #FallecioElFeminismoParaSiempre sea tendencia YA pic.twitter.com/CiylkfU5kJ — DAN (@GordoDan_) August 12, 2024

YO TE CREO HERMANA

Julia Mengolini

uD83EuDD2C Nivel HIJA DE PVTA uD83EuDD2C



uD83EuDD2CuD83EuDD2CuD83EuDD2C uD83DuDCA9uD83DuDCA9uD83DuDCA9 uD83EuDD21uD83EuDD21uD83EuDD21 pic.twitter.com/ItuhqCKIoS — Intihuasi3 (@intihuasi3) August 13, 2024

YO TE CREO HERMANA

JULIA Mengolini

uD83EuDD2C nivel Hija de Put@ pic.twitter.com/KaYDUQBGCo — Intihuasi3 (@intihuasi3) August 13, 2024