Operaron de urgencia a Mariana Brey: "sin aire”

martes, 13 de agosto de 2024 00:00

"Atravesando el post". Con esas palabras, Mariana Brey contó a través de su cuenta en Instagram que se sometió a una intervención quirúrgica de urgencia. La periodista venía con dolores pero no se había animado a ir al quirófano... hasta ahora.

En un extenso posteo que publicó este lunes junto a dos fotos, la comunicadora habló de sus miedos y aconsejó a quienes transitan por su misma situación. La panelista de Socios del espectáculo compartió dos fotos donde se la ve en la cama de su casa y luego del sanatorio.

Mariana tuvo un problema en la vesícula y eso la llevó a tener que operarse. En 11 horas el posteo sumó casi 8 mil Me Gusta y cientos de mensajes de aliento. A continuación el posteo completo:

“Atravesando el Post

Como suele pasarme en estos casos el miedo

se penetra en mi.

Porque son esas decisiones difíciles de tomar ,

al menos para mí .

No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el Post , como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado.

Que es mejor? Soportar y resistir hasta llegar al límite . Hasta que el cuerpo diga basta ?

O hacerme fuerte , rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces , y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar . Para finalmente decidir.

No me gustan lo quirófanos , no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo.

Y estos miedos tienen historia, viene de la niñez , algún día lo contaré.

En esta oportunidad, estaba de viaje disfrutando del verano Europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza , como unas puntadas que me quitaban el aire. Ahí no tuve miedo pero si tome conciencia que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión. Para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad.

Al regreso me puse en contacto con los médicos que me explicaron la importancia de hacerlo con tranquilidad y que el proceso sea algo más liviano , gestionando mis dudas y miedos.

Tenía que sacar la Vesícula de mi cuerpo.

Así fue que, Puse todo en marcha y más rápido que un Lince negro, ya estaba en el quirófano.

Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire .

Mi experiencia por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo , jaja Sentí miedo y dolor .

Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa. Con Estricta dieta y descanso.

Rodeada del amor de la familia y amigos.

Estoy muy agradecida al equipo de profesionales que me acompañaron y me contuvieron en esta parte del camino al cirujano

Si estás viviendo un proceso parecido no dudes en parar , pensar , consultar y decidir lo mejor para tu bienestar.