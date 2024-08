Dolor por la muerte de un querido locutor y humorista argentino

martes, 13 de agosto de 2024 14:17

En el ambiente artístico y de los medios, sobre todo en Córdoba, hay pesar por la muerte de una querida figura. Este martes, falleció Demian Díaz, locutor y humorista de extensa trayectoria en distintas radios. Solamente tenía 42 años.

La noticia la confirmaron al aire de "Chingón", la última emisora en la que estaba trabajando hasta hace pocas semanas y donde en streaming compartía sus rutinas de humor. Díaz estaba internado con un grave cuadro respiratorio (neumonía bilateral) y renal, del cual no pudo salir. De hecho, la semana pasada, a través de esa emisora, estaban convocando a donantes de sangre de cualquier tipo para ayudar a su recuperación, detalló el diario La Voz.

Había nacido en Catamarca, pero llegó a Córdoba a estudiar la carrera de periodismo con el sueño de trabajar en su gran amor, la radio.

En el link de YouTube de Chingón hubo muchos mensajes de oyentes lamentando la pérdida. “Qué gran pérdida en lo profesional, pero mas aún y sobretodo en lo humano, qué difícil se hace todo sin el querido Demian, Dios lo tenga en su gloria y le dé fortaleza a la familia y a todos sus amigos”; “No se puede creer, qué triste!! Demian, no te olvidaremos nunca!”; “Mi más sentido pésame a la familia. No lo conocí personalmente pero me encantaba escucharlo, es un día muy triste”; “Qué pena lo de Demian!! Lo escuchaba en el programa del sábado”, fueron algunos de los mensajes de despedida y reconocimiento a su trabajo.