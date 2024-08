Preocupación: Martita Fort padece hemiparesia y podría ser intervenida quirúrgicamente

lunes, 12 de agosto de 2024 00:00

Hemiparesia. Ésa es la condición médica que estaría padeciendo Martita Fort y que la llevaría en poco tiempo a un quirófano. La hija de Ricardo Fort transita esta afección que se caracteriza por producir debilidad, falta de control muscular e incluso parálisis parcial.

Así lo confirmó Maru Leone en Implacables (ElNueve) quien contó que habló con el representante de Martita y le dijo que "probablemente" la chica entre al quirófano para ser intervenida. “Es una condición neurológica que ella tiene de nacimiento", aclaró la periodista.

Luego indicó que cuando Martita era chica, Ricardo Fort la llevó a Japón para aplicarle inyecciones con el fin de combatir esta situación o sus efectos. “Hizo todos los tratamientos habidos y por haber, porque eso le generaba que tuviera poca movilidad", explicó subrayando que hoy la chica "hace kinesiología y demás".

Lejos de este tema de salud, Martita habló con Implacables a la salida de "Los 8 escalones de los 3 millones" (ElTrece) donde estuvo como jurado. Allí contó que le "encanta" tener participación en la TV. "Me parece un ambiente súper tranquilo, súper lindo, súper relajado. Y, bueno, ya cuando vine me divertí mucho, así que estoy muy feliz de volver", expresó.

La hija de Ricardo está estudiando canto, aunque aún no define bien qué camino del arte quiere seguir. "Estoy haciendo tele, modelaje, canto, así que vamos a ver qué decido de todo", agregó subrayando, sobre la reacción de la gente ante su exposición mediática, que "cuando era más chica no entendía mucho y capaz me lo tomaba muy personal. Hoy por hoy, nada 'al que no le gusta que lo mire'. Pero, sí, ya traté de tomarme los comentarios negativos más relajadas, escuchar los positivos".