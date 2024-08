Darío Barassi habló de su salud tras la descompensación: "Vengo de épocas complejas"

lunes, 12 de agosto de 2024 00:00

El conductor sanjuanino Dario Barassi sufrió una descompensación hace unos días mientras grababa su programa "Ahora Caigo", que se emite por El Trece. Primero se encargó de despejar preocupaciones y desmentir algunos trascendidos mediáticos tras el hecho.

"Aclarando el escenario. Estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina", expresó. Al respecto, agregó: "¡Sí, se puede!", en el epígrafe de la publicación, un video en donde amplió.

“Buenas. Me parece rarísimo salir a hacer un video y andar explicando", comenzó diciendo en el video y agregó: "A veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son", expresó, y le dio un giro cómico al asunto: "así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”.

Y explicó lo que realmente pasó: "No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada”, aclaró. “Estaba haciendo el programa, me empecé a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo, y pedí cortar. Me tomaron la presión, y como la tenía alta, me medicaron. O sea, no hubo mucho más que eso”, manifestó.

Acto seguido, Barassi contó que se tomó un día para hacerse los chequeos médicos correspondientes. “El viernes, chequeé todo lo que tenía que chequear, coordinado con un médico clínico. Chequeé cabeza, corazón y, hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso, me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, reveló.

Además, contó que él está tratando un problema cervical que padece. “Con eso estoy trabajando y la verdad que me siento mucho mejor. Yo espero que ese sea el foco total del tema de esta inestabilidad y mareo, y que con este trabajo más de kinesiología y traumatología en la zona cervical ya pueda estar impecable y seguir laburando”, detalló.

Por último, expresó: “Simplemente, pasó eso, así que calma. Traté de ir mostrando con stories un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada. Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor salud posible”.