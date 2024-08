Viralizaron una foto de Romina Uhrig con Alberto Fernández

domingo, 11 de agosto de 2024 00:00

Alberto Fernández está ahora en el centro de la polémica y las críticas, tras la denuncia que radicó Fabiola Yáñez, se multiplican a través de las distintas redes sociales. El ex presidente fue denunciado por violencia de género pero también por engañar a la ex primera dama en varias ocasiones y distintas mujeres, entre éstas Tamara Pettinato. En medio de todo ese ruido, ahora se viralizó una foto de una ex Gran Hermano con Alberto Fernández.

Se trata de Romina Uhrig, la ex participante de la edición 2022-2023 del reality de Telefe. La ex "hermanita" siempre fue una de las que generó la mayor atención de la audiencia no sólo por su atención como "madre" en la casa sino también por su pasado político. Es que fue diputada nacional por el Frente de Todos, el frente peronista, entre 2019 y 2021.

Precisamente por su comunión con el justicialismo es que en su álbum de fotos conserva una foto con quien hoy está en el ojo de la polémica. La foto es del 2020, durante la pandemia, y se la ve a Romina Uhrig con el expresidente abrazada. Ambos aparecen con barbijo precisamente como característica propia de aquella época y ella aparece con la panza de embarazo de su última hija.

“Esta tarde nos reunimos con el presidente Alberto Fernández y el presidente de nuestro bloque Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos para hacer el balance legislativo del año”, escribió Romina por aquel entonces en el posteo que luego eliminó donde además se leía: “Y encarar los desafíos del 2021 para seguir poniendo a la Argentina de pie. Gracias Alberto por tus palabras”.