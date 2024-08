"No se llama Lizy; se llama mamá": la emoción de la conductora por su hijo Tati

domingo, 11 de agosto de 2024 14:10

Lizy Tagliani eligió su programa "La Peña de Morfi" (Telefe) para contar uno de los momentos más especiales de su vida. Con su esposo Sebastián Nebot tienen la guarda de un nene, en proceso de adopción, al que llaman "Tati". Visiblemente conmovida, detalló que el pequeño le dijo "mamá", por primera vez.

"El otro día salimos a comer y la gente me saludaba y me pedía fotos. "Lizy, Lizy", me decían y él, naturalmente y sin que nadie le dijera nada, expresó: "No se llama Lizy; se llama mamá"., recordó la conductora, emocionada y movilizada, en diálogo con Diego Leuco y sus compañeros.

Lizy Tagliani compartió en una charla íntima y emocionante cómo está viviendo el especial momento de ser mamá y cumplir su sueño de formar una familia uD83EuDD70



uD83DuDC49Mirá más en #LaPeñaDeMorfi en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/li5yAKTcEA — telefe (@telefe) August 11, 2024

Destacó que "es tan importante, tanto para los niños como para la gente grande, sacarlos del hambre, poder ayudarlos de alguna manera, ser familia de alguien que los cuide. Pero no es por algo personal, ni por un deseo propio de ser mamá, ni en este cuento, ni por un título, es por poder devolverle a alguien todo lo que la vida nos dio. Que tenga un nombre, y que nos miremos y juguemos".

Lizy contó que junto a Sebastián le dejaron un muñeco de apego a Tati, cuando estaba en el hogar donde residía. "No lo soltaba hasta el día siguiente, que volvíamos", resaltó y dijo que el proceso para tener al pequeño con ellos, duró un año.

"Por ahí hay mucha gente que se pregunta o piensa que ser famosa, por ganar dinero es mucho más fácil. Pero de las cosas negativas para la adopción fue ser famosa o por lo menos ser mediática como soy yo. Era un impedimento. Y por suerte, la jueza puso lo que tenía que poner y solo vio a nosotros una familia. Me dejó a mí la responsabilidad de protegerlo desde la exposición", resaltó.

Asimismo, señaló que por eso no pueden revelar datos personales del nene aunque tiene vínculo con el entorno de sus papás. Es más, estuvo presente en los estudios de Telefe. "Es sonriente y sociable", destacó Leuco. "Es un tierno total (...) No queremos que pierda eso. En el hogar donde vivía compartían todo. También resguardaremos su historia hasta que quiera conocerla y que lo haga desde una mirada de amor y no de resentimiento", agregó Lizy