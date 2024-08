"Soy un lobo, me hacen mier...": Furia contra la producción de Gran Hermano

sábado, 10 de agosto de 2024 14:44

"Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente". Con esas palabras y de manera contundente, Juliana “Furia” Scaglione lanzó su "artillería" contra Gran Hermano 2023, a casi dos meses de abandonar la casa.

La polémica participante pasó por el programa de streaming Te lo juro (Quiero Música de 16 a 18 hs.) y habló de las fuertes polémicas que la tuvieron como protagonista. La participante fue, sin dudas, la que generó el fandom de apoyo más fuerte pero también cosechó una gran cantidad de enemigos en las redes por sus acciones.

Furia criticó a sus ex compañeros como también a los "hermanitos" que compitieron en el reality en ediciones anteriores: “Muchos saltaron a hablar, algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”.

Con respecto a Mauro Dalessio, con quien tuvo un amorío dentro de la casa que terminó en gritos, insultos y malos tratos, Furia tuvo palabras contundentes: “Yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté el respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban... Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”.

“Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie", lanzó para luego autodefinirse como "buena compañera".

"Bésenme el trase… porque no hablé de todas sus cositas”, finalizó exaltada.