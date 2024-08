Mirtha Legrand sobre Alberto Fernández: "No tiene perdón de Dios"

sábado, 10 de agosto de 2024 15:51

"No tiene perdón de Dios". Con esas palabras, Mirtha Legrand se refirió al escándalo que se destapó esta semana entorno al ex presidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por su ex mujer, Fabiola Yáñez, por violencia de género; y además trascendieron los videos del "coqueteo" entre él y Tamara Pettinato.

En este contexto, se conocieron algunas de las expresiones de repudio que tuvo la diva de la TV en su programa, La Noche de Mirtha, que se grabó este viernes y saldrá al aire este sábado a las 22 por ElTrece.

Según un adelanto brindado por Pepe Ochoa en LAM, Mirtha Legrand no dudó en calificar a Fernández con términos muy severos. Según este periodista, la "Chiqui" dijo en la mesa que Alberto "era un canalla y no tenía perdón de Dios" por los actos que hacía.

“Obviamente, lo que me cuentan es que no existieron conversaciones, ni discusiones fuertes porque todos opinan lo mismo y piensan muy parecido con respecto a este tema”, agregó Ochoa quien indicó que en La Noche de Mirtha se abordará el tema del reciente video que ha circulado, donde Alberto Fernández aparece en una situación comprometida con la conductora Tamara Pettinato, en la que se declaran el amor.

El programa de Mirtha también contará con la participación de Claudio Savoia, uno de los referentes más consultados en temas de violencia de género.