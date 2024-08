Habló Lizy Tagliani sobre el video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

sábado, 10 de agosto de 2024 00:00

Lizy Tagliani habló tras la aparición del polémico video del expresidente Alberto Fernández y Tamara Pettinato, que levantó polvareda tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género.

“Me acabo de enterar aquí en la radio. Tamara es amiga, yo no sabía nada, desconocía totalmente todo", dijo y agregó: "La verdad es que primero me gustaría informarme antes de dar una opinión, pero no tengo ninguna información”.

Si bien mencionó que no se trata de un vínculo muy cercano, se mostró sorprendida: “Estoy sorprendida. Ella ha venido con su pareja a mi casamiento, siempre la vi bien. No tengo un vínculo de estar", explicó.

Acto seguido, agregó: "Yo no conozco su casa, ella no conoce la mía, pero me cae súper bien y siempre la he acompañado con algún mensajito, como a mucha gente, cuando veo que alguien no la está pasando bien, me gusta decir algunas palabras”.

Finalmente, dijo: "Es una situación difícil, no me gustaría estar en su lugar y, para eso, también hay que hacer cosas para no estar en su lugar. Por supuesto, que sea lo mejor, que se solucione y que todo termine de la mejor manera posible”.