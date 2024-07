"Me tengo que ganar el premio": Furia y un nuevo reclamo a "Gran Hermano"

martes, 9 de julio de 2024 00:04

Gran Hermano tuvo su gala especial en la que entregó sus premios especiales, en distintas categorías elegidas por los exparticipantes. Juliana "Furia" Scaglione dio nuevamente la nota, en una actitud de confrontar con la producción del programa.

"Yo creo que no me tengo que ganar este premio, me tengo que ganar el premio por los 17,2 de promedio de rating", soltó crítica con respecto al galardón a la "Mejor pelea", que la enfrentó a Federico "Manzana" Farías. La ex- participante volvió a sentar su posición en la que busca reafirmarse como la más destacada del reality y sus declaraciones sobre ser "la ganadora" de la edición.

La representación de lo que es una MALA MINA, siempre fue así y no es un personaje. pic.twitter.com/5OG8KCylaa — TRONK (@TronkOficial) July 9, 2024

No obstante, tuvo su "revancha". Ganó el Gran Hermano Awards a la Mejor jugadora del programa y volvió a dar que hablar. Tras agradecerle al conductor, decidió regalarle la estatuilla: "Fue el que se bancó todo esto (...) me defendió a muerte un montón de veces", sentenció y se fundieron en un abrazo.

¿Cómo seguirá la relación con la producción del reality?