"Lo peor es...": el ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia, cara a cara con Furia Scaglione

martes, 9 de julio de 2024 15:51

Bautista Mascia ganó Gran Hermano Argentina y disfruta de los primeros días fuera de la casa del reality, en la que vivió 7 meses. El uruguayo fue entrevistado por Vero Lozano y se encontró nuevamente con sus ex-compañeros.

Al ingresar, bajo una lluvia de papelitos dorados, marcó en tono de humor sobre los hermanitos: "están todos preciosos, pero yo los conozco recién despiertos". Además, contó que regresará pronto a su país: “a Uruguay vuelvo ahora con la Fiesta de Big, la semana que viene”.

“Sería estupido decir que el éxito fue mío. El éxito es del grupo y de cada uno que pasó por la casa. Soy muy inquieto, no quiero quemar etapas, quiero disfrutar de este momento”, contó en "Cortá por Lozano". Además, confesó que se reencontró en la intimidad con su novia Denisse, con quien tuvo una boda falsa en GH: “Ayer le dije te amo… desnudo”.

Acerca de lo que vivió en la casa más famosa, contó: "todo el tiempo pensaba en mi mamá. Pensaba en estar plasmando lo que aprendí de ella. En la casa no hay que intentar cambiar a nadie"

Además, tuvo un "cruce" con Juliana "Furia" Scaglione. "Yo le decía gran caracol y acá está", disparó la doble de riego. A lo que Bautista sumó: "Juli encontraba un caracol en el patio, me lo traía y me decía: "mirá, tu primo". Vero Lozano aprovechó para preguntarle qué era lo mejor y lo peor de Furia. "Lo mejor: su humor y su creatividad y lo peor, quizás cuando se planta y no la moves de ahí", reveló.