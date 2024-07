Las emotivas declaraciones de Nico tras salir de la Casa de Gran Hermano

lunes, 8 de julio de 2024 00:00

Con el 2% de los votos, Nicolás Grosman quedó tercero y se despidió de la casa de Gran Hermano. Tras saludar a su familia y amigos, se ubicó con el resto de los ex participantes y finalmente dio sus primeras declaraciones.

"Me estoy enterando de todo, es increíble todo, uno se lo imagina todo, pero hasta que no lo ve no lo creo", expresó nervioso y exaltado por el clima en el estudio.

uD83EuDD49 Nicolás Grosman consiguió el tercer puesto de #GranHermano uD83DuDC4Fhttps://t.co/cMeoURQdUa — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 8, 2024

Al respecto, agregó: "Increíble todo, la verdad que no lo puedo creer. Les quiero agradecer a los compañeros por la recibida, fue un momento único, fue increíble".

Finalmente, dijo: "Los quiero a todos un montón, traté de decírselo cuando pude. Gracias, Santi, a todos los chicos que están acá, que se han tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros este momento, a todos los panelistas".