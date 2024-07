La comprometedora pregunta de Novaresio a Mirtha Legrand: "¿Quién fue el mejor presidente?"

lunes, 8 de julio de 2024 00:26

El periodista Luis Novaresio visitó el programa de Mirtha Legrand y le hizo una pregunta comprometedora: "¿Quién fue el mejor presidente desde el 83 a hoy?". Sin pensarlo, Legrand respondió: "Menem". Explicó que "manejó muy bien el país" y que "estaba rica Argentina".

Además, Legrand destacó que Menem "venía y saludaba a todo el mundo de la cocina. No por eso era bueno, sino porque era demagogo, pero lo hacía muy bien. Iba a la cocina y saludaba a todos. Agradecía que lo hubieran servido bien. Esas cosas quedan. A mí me quedaron siempre". Sin embargo, aclaró que "No por eso fue el mejor, pero yo considero que fue un buen gobierno".

Luego, Novaresio lanzó otra pregunta: "¿Quién fue el peor?". Legrand respondió sin dudar: "El de De la Rúa. No fue bueno". No obstante, agregó que "Obviamente por mi pertenencia al PRO y porque soy parte de ese equipo. Creo que el gobierno de Mauricio [Macri] va a ser valorado en mucho tiempo como un gran gobierno de la democracia".

Por último, Legrand también destacó a Alfonsín, a pesar de que "no le fue bien económicamente", por "el Juicio a las Juntas que todos le tenemos que reconocer". Y señaló que "El peor, sin duda fue el último", en referencia al gobierno de Alberto Fernández.