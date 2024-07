Lady Gaga reveló los motivos de una gran decisión

domingo, 7 de julio de 2024 00:04

La artista internacional Lady Gaga contó por qué decidió dejar de tener sexo tras haber hecho una carrera marcada por un estilo disruptivo y una sensualidad provocativa.

La cantante fue entrevistada por Daily Mail, donde confesó los motivos detrás del cambio drástico que tuvo su vida: "Estoy soltera ahora y elegí estar soltera porque no tengo tiempo para conocer a nadie. Entonces estuvo bien no tener relaciones sexuales. Soy célibe, y pude decir que el celibato estuvo bien", expresó.

Anteriormente había revelado que muchas de sus amigas comenzaron con su actividad sexual a una edad temprana, mientras que ella no vio la necesidad de hacerlo. "Recuerdo a las chicas 'guays' cuando crecía. Todo el mundo empezó a mantener relaciones sexuales. Pero no fue muy guay mantener relaciones sexuales todo el tiempo. Fue mucho más guay ser fuerte e independiente", sentenció.

Al respecto agregó: "No fui una de esas artistas obsesionadas consigo mismas que no se preocupaba por sus fans. No se trató solo de música. Miré a la pista del O2 Arena y vi a 18,000 jóvenes gritando y sentí una responsabilidad con ellos. Fuiste idiota si no supiste eso".

Finalmente, dijo que aceptó las diferentes opiniones al respecto: "Estuvo bien ser lo que quisiste ser. No tuviste que mantener relaciones sexuales para sentirte bien contigo misma. Si no estuviste listo, no lo hiciste. Y si estuviste listo, utilizaste condones".