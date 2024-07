Tras Gran Hermano, Licha salió a cenar con Furia: "la mina es divina"

sábado, 6 de julio de 2024 00:00

"La mina es divina". Con esas palabras, Lisandro "Licha" definió a su compañera en Gran Hermano, Juliana "Furia". El jugador rompió el silencio sobre su relación con ella en una entrevista brindada vía streaming y las palabras sacudieron las redes sociales.

Licha atravesó tumultuosos encuentros dentro de la casa con Furia, los cuales desencadenaron fuertes disputas y culminaron en la campaña para su eliminación por parte del público, conocido como el "fandom furioso". En el reality, Juliana había manifestado abiertamente su interés por Lisandro, quien siempre la rechazó debido a su compromiso sentimental fuera del programa.

Sin embargo, tras su salida de la casa, la percepción sobre Juliana cambió radicalmente para Licha. En sus propias palabras, "Furia" era una persona diferente fuera de las cámaras. "Furia conmigo nunca fue violenta", afirmó subrayando que gran parte de lo que se vio en el programa fue parte de un personaje que ella creó para la audiencia.

"El lunes antes de entrar a la casa fuimos a cenar con la Chula, Isabel y Furia. La mina es divina, entonces ¿por que la tengo que odiar'", expresó y luego agregó: "yo la conocí dentro de la casa y el tiempo que yo me lleve con Furia la verdad la pase muy bien. La mina es muy divertida, tiene algo, tiene una chispa. Después obviamente la opaca cuando derrapa, cuando habla".

Además, Licha hizo una reflexión sobre la dualidad entre Juliana y el personaje "Furia" que ella representa públicamente. Según sus palabras, la imagen que el público tiene de Juliana puede diferir drásticamente de quien realmente es cuando las cámaras están apagadas.

Esta declaración no estuvo exenta de críticas hacia los seguidores de Juliana, conocidos como los "furiosos", y aquellos que se oponen a ella, los "antifuriosos": "el antifuria tiene el mismo odio es igual de violento de lo que critican al furioso. Cuando veo en redes a los furiosos, a veces se zarpan una banda pero lo hacen en pos de defender a Furia. El antifuria no quiere a nadie, odia a una persona y critica a todo el resto por no odiarla".

LICHA DEFIENDE A FURIA



