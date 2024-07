Scaloni habló sobre el pico del utilero tras la victoria ante Ecuador: "No fue consentido"

sábado, 6 de julio de 2024 00:00

Luego de la sufrida victoria de la selección argentina por penales ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América, Mario De Stéfano, utilero del plantel albiceleste, le dio un pico en la boca a Lionel Scaloni. El momento se hizo viral y el entrenador habló en conferencia de prensa sobre el particular festejo.

“A Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar... y bueno, es lo que hay. No vi la foto, pero es un amigo, es una persona entrañable y estaba muy contento”, expresó el entrenador.

“No me di cuenta dónde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre... pero no fue consentido eh”, contó Scaloni, entre risas.

Según detallí TyC Sports, Mario llegó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 1998, iniciando su carrera en las juveniles antes de pasar a la mayor. Incluso durante el Mundial de Qatar 2022, compartió habitación con Emiliano “Dibu” Martínez, quien lo considera una cábala personal. También tuvo una amistad con Diego Maradona, a quien asistió en su partido de despedida en 2001.