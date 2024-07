Recrudece la guerra entre Furia y Yanina Latorre: “Ni siquiera llegó a la final”

sábado, 6 de julio de 2024 00:14

Desde que Juliana, conocida como "Furia", se convirtió en una de las participantes más polémicas de la última edición de Gran Hermano (Telefe), su figura ha sido objeto de constantes críticas y debates. Una de sus principales detractoras ha sido la panelista Yanina Latorre, quien no ha dudado en cuestionar y atacar a la joven en reiteradas ocasiones.

Ahora, la batalla entre estas dos personalidades del mundo del espectáculo ha escalado a un nuevo nivel, con ambas lanzándose duras acusaciones y desafiándose mutuamente.

Todo comenzó cuando el programa LAM (América) emitió un informe que señalaba que la presencia de Juliana en los medios generaba una baja en los índices de audiencia. Lejos de amedrentarse, la exparticipante del reality salió al cruce y se defendió a través de su canal en República Z. "No puedo estar desmintiendo cosas porque primero me tengo que ocupar de los furiosos. Dicen que ahora yo bajo el rating en los programas, es al revés, yo le subo el rating a la gente. Hoy me buscan, no por ser Juliana, sino porque levanto el rating", expresó.

yanina latorre: “furia me dijo que me lave los dientes porque tengo olor a mierda en la boca y es verdad pero solo cuando la nombro”



no la acabo LA ANIQUILO uD83DuDE2D



pic.twitter.com/ok88r5IJjo — ‘ (@staylvnder) July 4, 2024

Pero Juliana no se detuvo allí y también lanzó duras críticas contra Yanina Latorre. "Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, déjenme vivir. Ya no tienen más de qué hablar. Yanina Latorre lavate los dientes. Tiene un olor a mie... en la boca. Si te gusta el show, yo te doy show. Si me responde, mucho mejor. El hate me sube los seguidores", sentenció.

Horas más tarde, en su programa radial en El Observador 107.9, Latorre no se quedó atrás y le respondió a Juliana. "Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero, ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con casi el 70% de los votos del público en contra", afirmó.

Además, la conductora también apuntó contra otros panelistas del reality, a quienes acusó de "hacer creer" a Juliana que "es Madonna" y de que "habla en tercera persona" y "se compara con Maradona".