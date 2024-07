¿Problemas en la cama?: el inconveniente de Martín Ku tras salir de Gran Hermano

sábado, 6 de julio de 2024 00:00

Según el relato del propio Martín, una vez fuera de la competencia, se trasladó a un hotel donde permaneció por algunos días. Posteriormente, regresó a su hogar y retomó el contacto con sus seres queridos, así como su relación amorosa con Marisol, cuyo verdadero nombre es María del Rosario.

Sin embargo, la vuelta a la normalidad no ha sido sencilla. Martín y Marisol aún enfrentan dificultades en su intimidad, las cuales el ex participante de Gran Hermano 2023 no dudó en detallar en una entrevista con Martín Cirio.

Cabe destacar que durante su paso por el reality, el Chino expresó constantemente su amor por su pareja. "No tuvimos nuestro momento muy a solas”, dijo y detalló, “en mi casa están mis viejos y no podemos hacer mucho ruido”.

Finalmente dijo que piensan en otra opción: “No es lo mismo estar solos, que podés hacer lo que querés. Capaz vayamos a un telo. Ya tuvimos sexo, pero no con la máxima comodidad".