Benito Fernández transita su peor momento y sorprendió a todos: "tomar decisiones"

viernes, 5 de julio de 2024 00:00

El reconocido diseñador de moda Benito Fernández enfrenta una crisis económica de gran magnitud. La información fue revelada este miércoles en el programa LAM (América). En este escenario, el famoso brindó declaraciones y compartió un contundente posteo.

Al tomar estado público esta situación, el propio Fernández habló al respecto a través de un extenso comunicado que publicó en su cuenta personal de Instagram.

"Estuve incomunicado un tiempo por un problema de salud y por consejo profesional sin acceso a mi teléfono y redes", comenzó destacando el famoso. Y agregó que "en primer lugar, en nombre mío y de la marca, quiero pedirle públicamente disculpas a mi equipo de trabajo por el mal momento atravesado y agradecerle el apoyo que me ha expresado y que se ha venido renovando a lo largo del tiempo. Mi equipo es como mi familia".

Posteriormente, destacó que "estamos transitando un momento económico difícil en la empresa que exige tomar decisiones, pero quiero dejar aclarado que el estado de las cosas no es lo que errónea y desacertadamente se ha difundido públicamente en las últimas horas. Quisiera pedirles la colaboración para evitar la difusión de noticias especulativas y tendenciosas, ya que además esto pone en cuestionamiento la credibilidad del funcionamiento de mi negocio".

Luego, subrayó que "respecto a la situación actual que estoy atravesando con mi marca, me vi obligado a reestructurar mi empresa con motivo de ajustar los gastos. Esto incluye dejar de lado por el momento la línea prêt-à-porter y concentrarme exclusivamente en la alta costura. Por ende, quiero reiterar que mi negocio está en proceso de readecuación para poder continuar trabajando en lo que más me apasiona".



Por último detalló: "Quiero darle la tranquilidad a toda la gente que me elige, a los que me han apoyado y brindado su cariño siempre, de que voy a seguir trabajando con la dedicación que siempre me caracterizó. Mi compromiso es seguir creando e inspirando para que todas las mujeres que confían en mí disfruten y se enorgullezcan de sus vestidos".

A continuación el posteo completo: