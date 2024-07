Todo por mi hogar: Se conoció la verdad por qué la actriz de Sengul abandonó para siempre la ficción

jueves, 4 de julio de 2024 00:00

Las novelas turcas tienen historias que cautivan a la audiencia desde el primer capítulo y que hace generar sentimientos encontrados en sus seguidores. Uno de esos personajes fue el de Sengul en Todo por mi Hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. El personaje era el de la esposa de Orhan, madre de Ogulcan y Aybike; y tía de Asiye y Ömer, y estuvo interpretado por la actriz Fadik Sevin Atasoy.

Este martes esta figura abandonó para siempre la ficción y generó una gran conmoción en los seguidores. Si bien su ausencia ya estaba desde el episodio original 110, que empezó a verse por Telefe la semana pasada, el desenlace del personaje se dio en el capítulo que se vio este martes que forma parte del episodio original 112.

Pero ¿por qué abandonó la ficción? Según trascendió en los medios turcos e incluso lo manifestó la misma producción de la novela, ella renunció "por problemas de salud". Los productores tuvieron que crear una improvisada para justificar su ausencia y si bien al principio en la trama se planteó un viaje de ella, finalmente se le dio el trágico final.

Tras su salida, la actriz se despidió de los espectadores con un emotivo mensaje a través de su perfil oficial en Instagram en donde cuenta con más de un millón de seguidores:

"Queridos 'hermanos', queridos espectadores. Le di todo lo que tenía en mi cuerpo y corazón para poder crear un personaje que amabas digno de ti durante las 4 temporadas, 108 episodios. Pero ahora es el momento de 'Fadik'. Sanando y descansando en los brazos de mi madre un rato. Mi madre lo vio en mi fortuna de café, dijo que está sana :). Gracias por sus lindos deseos y oraciones. Seguiré trayendo contigo muchas criaturas que siempre son dignas de ti. Sizi chok Seven Fadik. A 'All For My Family' y muchos otros seres queridos, fue un placer crear y retratar a un personaje tan querido para 108 episodios de 4 temporadas. Gracias por el aprecio que me has dado por poner todo mi corazón y mi alma a Sengul. Pero ahora es un poco de tiempo para mí:) Fadik solo para Fadik. En cuanto a un tiempo, necesito algo de descanso para sanar y rejuvenecer. Que nos volvamos a ver pronto:)"

Desde la cuenta oficial de la serie en Instagram también lanzaron un comunicado explicando la salida de la actriz en el que indicaron: "Nuestros queridos espectadores, nuestra valiosa actriz Fadik Sevin Atasoy, quien ha interpretado con éxito el personaje de «Sengül» en la serie ‘Hermanos’, que lleva 4 temporadas en emisión, se está tomando un descanso por un problema de salud. Deseamos que nuestra querida Fadik se recupere pronto, queremos que sepa que siempre estaremos con ella como «Hermanos»".