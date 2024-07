Internaron a un reconocido periodista y hay preocupación

jueves, 4 de julio de 2024 20:41

Ricardo Canaletti fue internado en el sanatorio de La Trinidad para realizar diversos estudios médicos, según confirmó Carmen Barbieri en el programa Mañanísima (eltrece), ofreciendo tranquilidad al público respecto a la ausencia del periodista en los próximos días.

"Ricardo no está hoy porque ayer tuvo una nana, chiquitita. Yo me preocupé mucho y lo llamé. Él me escribió", explicó Barbieri durante el programa televisivo. Añadió que Canaletti continuará en la clínica para realizar estudios médicos.

En un mensaje enviado a Barbieri, el periodista mencionó el problema de salud que enfrenta: "Oriné sangre, mucha, y me duele el costado derecho. Estoy tomando muchísima agua y va limpiando. Mañana a la mañana me van a hacer una ecografía de riñón con contraste y me vuelven a sacar sangre",

En Intrusos (América), Sebastián “Pampito” Perelló Aciar también proporcionó información sobre el estado actual de Canaletti: "Él está sin dolor, está tranquilo, está muy bien atendido. De hecho, él tiene un viaje programado para más adelante".

Perelló Aciar agregó que Canaletti estará internado en La Trinidad por unos días y no participará en ningún programa durante ese período.

Fuente: con información de TN