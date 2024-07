Beto Casella durísimo con Marcelo Tinelli: “En algunos casos la gente te baja el martillo”

jueves, 4 de julio de 2024 00:00

Moria Casán recibió en su programa de streaming “Nave Nodriza” a Beto Casella y el conductor se refirió a las críticas que le hizo a Marcelo Tinelli unos días atrás cuando no funcionó el programa junto a su primo, Luciano “El Tirri”.

El gerente de programación de América puso al aire un programa en el que recorría Miami junto a su primo, pero no tuvo aceptación del público y al otro día decidió dejar de emitirlo. Entonces Beto Casella dio su opinión y tuvo mucha repercusión porque habló del fin de una era.

“Se me armó un quilombo. Cuando no tienen un carajo, me vienen a buscar y yo hablo siempre. Pergolini decía que la tele no sirve más y hoy volvió a un programita en IP. Pergolini y Tinelli, los dos número uno de la tele, ‘Ritmo de la noche’, ‘Hacelo por mí’ y hoy uno la pelea en un programita de cable, mientras el otro anda con el primo. Lo que dije es que a todos se nos achica el pito, entonces le llegó que yo dije que Tinelli tiene el pito chico, le mandé un audio para poner en contexto. Cuando puedo lo aclaro. A todos se nos va a achicar el pito en términos figurativos en los medios”, explicó el conductor de “Bendita”.

“¿Qué debería hacer Tinelli?”, preguntó la actriz Violeta Urtizberea, que también estaba como invitada en el programa. Moria respondió que tal vez le vendría bien descansar, pero Casella no coincidió con esa idea: “Yo creo que la gente te baja el martillo. Siempre se nombraba el caso de Nicolás Repetto. Yo lo llamo el síndrome de traje de neoprene. Cuando la gente te ve en verano en pleno junio con la tabla de surf y traje de neoprene, te van contando las costillas”.

“A Tinelli la gente le marcó que se fue a Esquel en plena pandemia, la foto con la mesa del hambre, el fútbol y una serie de cosas que si la gente selló que Tinelli fue… Por ahí hace un programita en streaming y si es feliz, no necesita los 30 puntos de rating”, opinó el conductor.

Moria acotó que el éxito de Marcelo fue en gran parte por los compañeros que tuvo a su lado: “Yo no sé si el Bailando hubiese sido lo que fue con ese jurado de lujo”.

Casella sumó que “no es solo lo que hacés al aire, son tus apariciones públicas. La gente te ve por Qatar… Cuando la gente te convierte en meme, cagaste”.