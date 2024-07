Qué dijo Agostina Spinelli sobre la "relación" de Luifa Galesio con una influencer

miércoles, 31 de julio de 2024 00:00

La historia de amor de Agostina Spinelli y Luifa Galesio recién empieza y ya tiene una situación confusa que se lleva la atención de la prensa del corazón. La ex participante de Gran Hermano 2023 y el ex ganador de GH 2016 comenzaron a salir hace unos meses y la relación parece muy afianzada. Pese a esto, en los últimos días una influencer difundió una serie de chats que mantuvo con el cordobés y que llegaron a las manos de la expolicía.

Sobre este tema, en Gossip (Net) le preguntaron a Agostina qué opinión le merece lo que viene expresando la influencer Abril Duhalde sobre la relación que ella tenía con Luifa y que se dio hasta hace unos meses. "Ayer me etiquetaron y la estoy viendo. La realidad es que creo que es gente que no pueden ver felices a los demás", comenzó expresando.

Luego confirmó que esos chats que dijo Abril que mantuvo con Luifa "sí existieron" pero "fue una conversación que tenía con alguien", antes de que su novio empezara la relación con ella. "Son reales, totalmente. Sí, habló con ella pero nunca tuvieron un encuentro, nunca nada. Podría llegar la posibilidad de verse, pero más que eso, no fue", cerró.

Esta semana, Luifa reveló su amor de manera pública hacia Agostina y lo hizo vía redes sociales. En su historia de Instagram, el futbolista compartió una foto con Agostina y subrayó: "Las cosas que me hiciste sentir así de rápido nunca las sentí por nadie. Me abriste tu corazón, tu vida y me enamoraste".

El cordobés se mostró muy enamorado y confesó que hizo algo que nunca hubiera hecho por una mujer en temporada. "Jamás hubiese vuelto a la Argentina después de estar en Italia por 15 días por nadie y vos lo lograste", expresó.

Agostina dejó el trabajo de policía cuando ingresó a Gran Hermano y ahora incursionó en otro trabajo. Comparte fotos hots en una plataforma de adultos.

LOS CHATS DE LA DISCORDIA CON LA INFLUENCER