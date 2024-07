Por qué Camila, de Cuestión de peso, tendrá un trato especial en Almorzando con Juana

miércoles, 31 de julio de 2024 00:00

Es sin dudas uno de los personajes que más atención concentra no sólo en los espectadores de Cuestión de Peso sino también en los seguidores de Gran Hermano. Camila “Camilota” Deniz es una figura que se ganó el corazón de muchos de los argentinos con su lucha por bajar de peso y recuperar una vida saludable con ayuda del reality de ElTrece.

La hermana de Thiago Medina, forma parte de Cuestión de peso y en este contexto fue invitada para participar del programa Almorzando con Juana. Allí ella tendrá un trato especial porque no puede alimentarse con el menú que lo harán todos en la mesa, sino que necesita algo diferente acorde a la dieta que viene realizando.

Este martes, en el programa, Mario Massaccesi le contó cuál será le menú que le darán y le aclaró que será su “permitido” de la semana. “Este es el permitido de Camilota en la mesa de Juana. El domingo va a estar el chef Coco Carreño y es el encargado de preparar tu comida. Y, por supuesto, lo consultamos. ¿Cómo viene la cosa? Mirá lo que está preparando para vos, Camilota”, comenzó contando.

Luego el cocinero intervino: “Me dijeron que vas a tener un permitido que es una pasta con un estofado de pollo, del domingo en lo de Juana. Bueno, voy a estar cocinando yo. La pasta va a ser la que vos querés, ya que vas a tener un permitido. Por ejemplo, no sé, fideos, penne, o ¿querés una pasta rellena?, como, por ejemplo, sorrentinos, ravioles”.

“Decime, ¿qué pasta es la que más te gusta, Camila?”, preguntó a lo que la chica respondió: “Bueno, penne rigate, así chiquita, la cortita”.

“Hay chiquitos y hay unos más grandes. Ese está bueno para que no te chorrees. Si no, pasta rellena, unos ravioles, por ejemplo, o tallarines, que es más complicado”, agregó.

“Sabés que mi mamá me enseñó a comer los fideos con la cuchara, pero no pedí eso porque no quiero pasar vergüenza”, reconoció la participante.