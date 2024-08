A los 52 años, murió un famoso y reconocido humorista argentino: los detalles

miércoles, 31 de julio de 2024 19:47

La muerte de Mario Fassi conmocionó profundamente a la comunidad humorística. El reconocido humorista, de 52 años, falleció tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón. La noticia fue confirmada a Teleshow por su socio y amigo Marcelo Josset, quien compartió con él su último espectáculo en abril pasado. Las redes sociales se inundaron de mensajes en su honor, reflejando tanto la tristeza por su partida como el deseo de recordarlo con las carcajadas que él mismo propiciaba.

Marcelo Josset recordó a Fassi con gran emoción: “Mario era un hermano de la vida. Él transcurrió una enfermedad hace dos años, estaba haciendo quimioterapia, pero no paraba de trabajar, de hacer giras y una cantidad enorme de shows. Y su cuerpo no pudo pelear más.” Josset también mencionó el último espectáculo que realizaron juntos el 12 de abril en San Vicente, el cual marcó el inicio del deterioro físico de Fassi. “Estuvo 90 días en cama y ya no daba más”, añadió.

Foto: captura Infobae

El dolor de la pérdida llevó a Josset a compartir anécdotas entrañables sobre su compañero. “Hemos sido socios y amigos. Si no trabajábamos juntos, alquilábamos una casa en Carlos Paz. A mí me decían Mario; a él, Marcelo”, relató. Despidió a Fassi con emotivas palabras: “Se fue uno de los grandes humoristas que tuvo este país. Un santafesino que llevó con honor el humor de Santa Fe por todo el país.”

Nacido en La Pelada, una pequeña localidad a 110 kilómetros de Santa Fe, Mario Fassi estaba a punto de cumplir 30 años en el mundo del humor, con una carrera que abarcaba stand up, imitaciones, comedias y musicales. En 2009, se trasladó a Villa Carlos Paz, donde su nombre creció en relevancia con el auge de la plaza cordobesa. Entre sus trabajos más memorables se encuentra su protagónico en Polihumor, junto a Juan Acosta, Eliana Mendoza, y Humbertito Grondona, el hijo de Julio Humberto Grondona, histórico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuente: con información de Infobae