El doloroso miedo de Mirko que dejó sin palabras a su padre

miércoles, 31 de julio de 2024 17:48

Una de las noticias más emocionantes en el mundo del espectáculo en los últimos días ha sido la llegada de la segunda hija de Marley. Sin embargo, la alegría de la familia no ha estado exenta de preocupaciones, ya que el conductor reveló el desgarrador miedo que sufre Mirko.

Recientemente se hizo oficial que el histórico conductor está esperando a su segunda hija, Milenka. Marley ha recurrido al método de vientre subrogado para expandir su familia, y la mujer que lleva el embarazo se encuentra en la semana 17.

En una entrevista con *A la Barbarossa*, Marley compartió una conmovedora conversación que tuvo con Mirko hace unos días. El pequeño expresó su preocupación de la siguiente manera: “No me puedo dormir porque estoy preocupado. Me di cuenta de que, cuando yo tenga 50 años, vos vas a tener 100 años. Y si vos ya no estás más, yo voy a estar solo”.

Marley respondió a su hijo con palabras reconfortantes: “No, siempre vas a tener un montón de gente que te quiere. Yo voy a estar siempre. Pero además está el tío, y un montón de gente más”.

El conductor también reveló que Mirko le mostró su mayor temor respecto a la llegada de Milenka: “Está preocupado de que le chupe todos los ladrillitos que tiene. Que le desarme los Lego, cosas así”.

Cuando se le preguntó sobre si Mirko sentía celos, Marley comentó: “Por momentos tiene sus cositas a veces, pero no, está contento. Él lo ve más como una cosa de protector, de que la va a proteger y la va a cuidar”.