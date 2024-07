Darío "Leo" Barassi: el por qué del apodo que se ganó el conductor sanjuanino

martes, 30 de julio de 2024 00:00

Darío Barassi siempre tiene una perlita para sorprender a sus seguidores y este lunes, dio que hablar. Es que apareció con un particular look en sus redes sociales y se ganó un apodo de lujo.

"Hoy no me gustaba tanto la combineta con la remera así que salí en tetas. Todo por mis hijas", dijo Barassi en Instagram. Vestía un saco rosa y con un guiño de ojo, sus seguidores lo asociaron rápidamente con Leo Mattioli, el romántico León santafesino.

"Explicame cómo no tenés una rosa al lado de la cara!!!", "El Leo Barassi no exis... "El Leo Barassi" hay amor" y "Leo Mattioli te amamos" fueron algunos de los comentarios en el posteo. Otros fans destacaron lo "sexy y atrevido" del sanjuanino, que regresó a Buenos Aires tras una visita fugaz a la provincia para reencontrarse con su esposa y sus hijas.

También habló de ello en un posteo en redes sociales. "Ellas estaban en San Juan. Yo tapado de laburo acá . Lu se había puesto la 10 con las vacaciones de las enanas. Llevábamos 5 días separados. Pensé, y si hago el chino, acomodo todo y me escapo de sorpresa 36 hs a San Juan?? Lo hice y el resultado fue absolutamente positivo. Total placer y ganancia. Amo, pero amo a mi familia. Estas tres mujeres hacen que vivir sea vivir, son una extensión de mi alma y mi ánimo. Que lindo rato juntos bajo sol sanjuanino. Que lindo tenernos", reflexionó.



"De paso San Juan, zonda, familia, comida casera, amigos, la vieja, sol, montañas y dulce de membrillo casero. Acá fuimos a conocer un nuevo espacio que abrirá pronto en mi provincia, el lugar era un fuego pero a mí el agua siempre me seduce así q me instale en esa fuente artificial de agua de pozo. Cristalina y helada. Les enseñé a las enanas a jugar a los barquitos y carreras con palitos y hojas. 2 horas ahí en una. Después te sumaste gorda mía. Q lindo momento los 4. Que lindo estar juntos. Que lindo lo que armamos y cuidamos" resaltó.