Gran Hermano tocó este martes el piso más bajo en el rating

miércoles, 3 de julio de 2024 00:00

El piso más bajo de rating. Eso transitó este martes en la noche, Gran Hermano que experimentó una marcada baja en su audiencia, alcanzando un piso de 8 puntos. Esta cifra, aunque competitiva, marcó su nivel más bajo en varios meses, según datos de medición de audiencia.

El programa de Telefe enfrentó como competencia directa a Los 8 escalones por ElTrece, que obtuvo 6 puntos de rating en el mismo horario. Sin embargo, el gran contrincante de la noche resultó ser el partido de fútbol entre Brasil y Colombia, por la Copa América, transmitido por un canal de cable, el cual dominó la preferencia del público con más de 15 puntos de rating, superando ampliamente a ambos programas de televisión abierta.

Durante la emisión del martes, Gran Hermano presentó una competencia especial entre sus tres últimos participantes: Bautista, Emmanuel y Nicolás. El formato incluyó un juego de preguntas y respuestas centrado en los momentos más destacados de la edición 2023/2024, lo cual atrajo a los seguidores del programa ávidos por conocer el desenlace.

No obstante, las reacciones en las redes sociales por parte de los seguidores del reality no se hicieron esperar. Hubo críticas dirigidas hacia la extensión del programa y el ingreso de nuevos ex participantes como Juliana "Furia", Martín "el Chino" y Lucía, quienes fueron vistos como un esfuerzo por impulsar a los finalistas. Los espectadores expresaron su descontento por lo que percibieron como una estrategia para alargar artificialmente el ciclo y modificar el equilibrio del juego.

Gran Hermano fue un fenómeno televisivo en el 2023/2024 de la mano de Furia y Los Bros, que mantuvieron el interés del público a lo largo de la edición, pero esta última entrega enfrentó un desafío significativo con la competencia deportiva y las críticas por sus decisiones editoriales. A medida que se acerca el desenlace de la temporada, el programa continúa generando debate y atención en las plataformas digitales, donde los seguidores discuten fervientemente sobre el rumbo del show y sus estrategias de producción.

Este domingo, Gran Hermano llegará a su fin. El campeón saldrá entre Nicolás, Emmanuel y Bautista. La gran final será a las 22 horas.

Rating 7 PUNTOS

Alguien q avise cuando entre Furia para levantar el barco hundido por favor

Desde q se fue Juliana, todo es cuesta abajo. Del moro con cara de ORTO. La copa América arrasa, y nadie quiere ver a las plantas de Bautista y Nico

LA PEOR FINAL DEL MUNDO #GranHermano pic.twitter.com/Odcf2WwHyM — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) July 3, 2024

Por qué tan bajo rating? Si hoy era el regreso de FURIA ES GH? uD83EuDD14#GranHermano — PoggiBoy ? (@Poggiboy_) July 3, 2024

lo que bajo el rating del programa, eso pasa por manotear tanto el formateo #GranHermano — cande (@sparklezjn) July 3, 2024

Lo bajo que es el rating de gh desde que sacaron a Furia, realmente los finalistas no le interesan a casi nadie uD83EuDDCD#granhermano — Paper (@xayee54) July 3, 2024

El rating como el OJETE#GranHermano

CATA TIENE AGUANTE — Conysta contra producción (@HannabananaTk) July 3, 2024