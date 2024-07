Gran Hermano: entró Lucía, abrazó a Nicolás y así reacción Florencia

miércoles, 3 de julio de 2024 00:00

En una sorpresiva jugada estratégica dentro de Gran Hermano, Lucía Maidana, conocida como "Luchi", reingresó a la casa en la noche del martes junto a Martín "Chino" Ku y Juliana "Furia" Scaglione, con un propósito claro: apoyar a los finalistas Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman. Sin embargo, este retorno no pasó desapercibido para la audiencia ni para los involucrados, especialmente para Nicolás y Florencia.

Lucía, quien fue la undécima eliminada de los 29 participantes originales del concurso, había dejado en claro durante su estadía en la casa que sentía más que una amistad por Nicolás Grosman, uno de los finalistas. Esta revelación no pasó inadvertida para el público ni para los televidentes asiduos del programa, quienes presenciaron cómo semanas después de la salida de Lucía, Nicolás comenzó una relación con Florencia Regidor, que culminó recientemente en una simbólica "falsa boda".

El retorno de Lucía a la casa, y especialmente la efusiva bienvenida que recibió por parte de Nicolás, quien la abrazó y levantó al momento de su ingreso, generó un revuelo emocional significativo. La escena de afecto entre ambos fue evidente, con múltiples muestras de alegría y cercanía, lo que llevó a Lucía a declarar su intención de hacer campaña dentro de la casa para que Nicolás se convierta en el ganador del reality, incluso vistiendo una remera con su nombre y número de votación.

Florencia Regidor, quien fuera la última pareja de Nicolás dentro del reality, no ocultó sus sentimientos al ver esta situación. Durante su intervención en El Debate conducido por Santiago del Moro, Florencia expresó lo que sintió al la reacción de Nicolás por Lucía.

"Me re-gusta el abrazo que hubo", comentó con sinceridad, aunque luego destacó que considera que Nicolás y Lucía "son sólo amigos". Ante la insistencia de Ceferino sobre si le molestaba o no la situación, Florencia aclaró: "Si digo que me molesta, quedo como una tóxica".

Este giro en la dinámica de Gran Hermano no solo ha capturado la atención de Florencia y los panelistas, sino también ha avivado debates y opiniones en las redes sociales por parte de los seguidores del programa. La presencia de Lucía dentro de la casa promete añadir nuevos ingredientes al desenlace de esta emocionante temporada.