Marcos Ginocchio y Bautista Mascia, juntos en un noche "explosiva"

lunes, 29 de julio de 2024 00:00

Uno ganó Gran Hermano 2022. El otro se consagró en GH2023. Ambos son muy queridos por el público y este fin de semana generaron una "verdadera revolución" en quienes los vieron juntos. Bautista Mascia y Marcos Ginocchio salieron este sábado en la noche y el hecho revolucionó las redes sociales.

El salteño y el uruguayo fueron invitados para participar de la fiesta Bresh con algunos de los otros ex participantes del reality y la noticia fue "explosiva" en X (ex Twitter). "¡Cómo que fueron y no hay fotos!", "Se juntaron dos grandes y no lo vimos", fueron algunos de los posteos que circularon este domingo.

Sin embargo, este domingo caída la noche esa esperada foto apareció. En su historia en Instagram, Bautista compartió la foto de los dos abrazados con el texto "Salimo a pasear", arrobando a Marcos y con el emoticon de las manos apretadas. Luego este último compartió este posteo en su historia.

La foto no precisa bien dónde es pero sí confirma que estuvieron juntos y tal vez recorrieron más de un lugar. Por ahora no trascendieron más registros de ese momento y si estuvieron acompañados por más "hermanitos" u otros amigos. Habrá que esperar el testimonio que seguro alguno dará en algún momento.

Desde la historia de Bresh compartieron fotos de Marcos con Ian Lucas y otra con sus ex compañeros del reality 2022: Nacho, Thiago, Daniela, Mora y Romina.

Cuando a prinicipios de julio, Bautista se consagró campeón, Marcos le envió un mensaje vía X (ex Twitter): “¡Muchas felicidades Bauti por haber ganado Gran Hermano! También felicidades a Emma y Nico por haber llegado a la final; les deseo lo mejor”.