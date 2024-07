El "error" de la China Suárez que la puso en "evidencia" con Marcos Ginocchio

lunes, 29 de julio de 2024 00:00

Para conmemorar el cumpleaños de su hijo Amancio, compartió varias fotos y videos familiares disfrutando con el festejado. Sin embargo, cometió un error al publicar un video de Marcos, que rápidamente eliminó al darse cuenta.

Los usuarios de internet comenzaron a especular sobre un posible romance: "La China nos está diciendo que está con Marcos"; "Linda pareja entre la China y el Primo"; "Todo es raro. Me parece que Lauty Gram ya no está en la escena"; "La China y Marcos llevan tiempo juntos, pero no quieren hacerlo público".

Finalmente, los campeones de las últimas dos temporadas de Gran Hermano se encontraron y lo documentaron con una foto para sus redes sociales. El modelo Marcos Ginocchio y el cantante uruguayo Bautista Mascia se reunieron, causando un gran revuelo en las redes.

“Salimos a pasear”, escribió Bautista Mascia en su cuenta de Instagram, donde publicó la imagen.

Este encuentro es significativo, ya que el salteño no participó en ninguna edición del reality show conducido por Santiago Del Moro. Además, también se volvió viral una imagen con el futbolista campeón del mundo, Rodrigo De Paul.