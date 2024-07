Barassi hizo un emotivo posteo luego de pasar por San Juan: "Total placer y ganancia"

lunes, 29 de julio de 2024 00:00

Darío Barassi pasó por San Juan en estas vacaciones de invierno y de regreso en Buenos Aires no pudo evitar dedicar un emotivo posteo con una foto de su familia con un fondo bien cuyano: "Total placer y ganancia", expresó por medio de su cuenta de Instagram.

En el texto explicó cómo fue la escapada de 36 horas que lo trajo a sus pagos, "ellas (sus hijas y su mujer) estaban en San Juan. Yo tapado de laburo acá . Lu se había puesto la 10 con las vacaciones de las enanas", escribio.

Acto seguido agregó, "Llevábamos 5 días separados. Pensé, y si hago el chino, acomodo todo y me escapo de sorpresa 36 hs a San Juan?? Lo hice y el resultado fue absolutamente positivo. Total placer y ganancia".

"Amo, pero amo a mi familia. Estas tres mujeres hacen que vivir sea vivir, son una extensión de mi alma y mi ánimo. Que lindo rato juntos bajo sol sanjuanino. Que lindo tenernos", expresó.

Remarcó, además, todas las cosas que lo atan a la provincia y por las cuales siempre vuelve: "De paso San Juan, zonda, familia, comida casera, amigos, la vieja, sol, montañas y dulce de membrillo casero".



Contó que fueron a conocer un lugar que abrirá pronto en San juan, "acá fuimos a conocer un nuevo espacio que abrirá pronto en mi provincia, el lugar era un fuego pero a mí el agua siempre me seduce así q me instale en esa fuente artificial de agua de pozo. Cristalina y helada". Allí tuvo un moento distandido con sus hijas, "Les enseñé a las enanas a jugar a los barquitos y carreras con palitos y hojas. 2 horas ahí en una".



"Despues te sumaste gorda mía. Q lindo momento los 4. Que lindo estar juntos. Que lindo lo que armamos y cuidamos", expresó y finalizó: "En fin ya en casa, todas duermen. Yo hago este posteo con una ensalada en fte y una sonrisa enorme en la cara. Buena semana. Buena vida", cerró.