Coti Romero reveló qué pasó con La Tora tras enamorarse de Nacho

domingo, 28 de julio de 2024 14:46

Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron su relación sentimental y despertaron polémica. Sin embargo, la noticia provocó una tensa disputa con La Tora, ex pareja de Nacho.

La buena onda que había existido entre La Tora y Coti Romero, tras su participación en Gran Hermano (Telefe), se vio afectada cuando se anunció la relación entre Coti y Nacho Castañares.

En una entrevista con LAM (América TV), La Tora comentó sobre cómo cambió su relación con Coti tras el anuncio: “Yo sí la consideraba una amiga". Además, La Tora optó por ofrecer disculpas para enfriar la situación: “¿qué más quiere que haga? Ya le di la razón y le pido disculpas si le dolió o molestó en algún momento”.

Por su parte, Coti Romero abrió su corazón y explicó los motivos detrás de su nueva relación: “Yo, realmente, me enamoré. Se dio así”.

Para cerrar, Coti abordó el tema con La Tora y aclaró que su relación con Nacho comenzó mucho después de su relación con ella: “Cada uno hizo su vida también. Ella ya había salido con alguien", aseguró. Y subrayó que "yo no digo que me comporté bien. Me comporté mal, pero elegí ser egoísta”.