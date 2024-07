¿Alfa candidato?: qué dijo el ex Gran Hermano cuando le preguntaron sobre política

sábado, 27 de julio de 2024 00:00

El ex integrante de la casa de Gran Hermano pasó por Noche Al Dente, que se emite por América TV, y en una charla distendida habló sobre varios temas. También comentó sobre su encuentro con Susana Giménez, por qué decidió volver a Argentina y habló de una propuesta política que le hicieron.

"¿Te llamaron para ser candidato político?", preguntó el conductor, a lo que agregó: "Hubo algunos sondeos".

A lo que el conductor respondió: "¿Te da miedo meterte en algo?". Alfa contestó: "A mí no me da miedo nada. Lo único que me da miedo es encontrarme con gente mala, con gente que te quiere hacer daño".

Y Fernando Dente dijo: "Me parece que en la política te puedes encontrar con alguno. Dicen que no es un jardín de infantes". Finalmente, Alfa cerró con una mirada desafiante: "Yo tampoco soy un chiquilín, si se me cruza alguno".