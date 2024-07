Por qué Bautista de Gran Hermano tiene poca actividad en las redes sociales

viernes, 26 de julio de 2024 00:00

¿Dónde está Bautista?, ¿por qué no tiene más activas sus redes sociales?, ¿por qué no tiene más presencia en los medios?. Ésas son algunas de las tantas preguntas que en los últimos días sacudieron entorno al ganador de Gran Hermano.

A diferencia de Emmanuel y Nicolás, que cargan videos de manera constante en sus historias de Instagram para hablarle a los fans, Bautista no está haciendo lo mismo. Eso generó numerosas especulaciones tanto de sus seguidores como de sus detractores. Por eso, el mismo Bautista fue quien decidió escribir una "carta" y explicarle a sus seguidores los motivos.

Este jueves en la tarde, compartió en su historia de Instagram una foto que se ve un vaso de café con su firma. Arriba se lee el texto que comienza con un saludo: "Hola a todosss. Cómo están?".

Luego agregó: "Acá sigo intentando acomodarme entre tanta información diaria. Se que no estoy subiendo mucho contenido, que no aparezco en todas las redes y que tampoco puedo contestar muchos mensajes. Espero que entiendan que no es fácil organizarme la vida en estos días de locos, asi que les pido paciencia".

En otro fragmento del posteo escribió: "Se que las cosas se van a ir acomodando de a poco. Lo que si les puedo contar es que ya estoy trabajando en cosas muy lindas que van a enterarse estas semanas".

Finalmente cerró su carta con una frase escrita toda en mayúscula: "LO ÚNICO QUE NO ME PIERDO Y VEO TODO EL TIEMPO ES EL APOYO QUE ME DAH EN LAS REDES Y TODAS LAS LOCURAS QUE HACEN PARA AYUDARME. SE LOS AGRADEZCO DE CORAZÓN Y SIN USTEDES TODO SERÍA MAS DIFICIL. GRACIASSSS SIEMPRE".