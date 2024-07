¿Pidió $5 millones para ir a un cumpleaños? Furia salió al cruce de los rumores

viernes, 26 de julio de 2024 00:00

“Hay gente a la que le molesta mi brillo". Con esas palabras Juliana "Furia" Scaglione salió al cruce de quienes instalaron en las redes sociales el rumor de que habría pedido una suma millonaria para hacer presencia en un cumpleaños de 15. La información surgió a partir de la difusión de un supuesto chat entre ella y la madre de una adolescente.

El mensaje, que hizo estallar la red social X (ex Twitter), plantea un supuesto pedido de cotización de una madre que quería sorprender a su hija. Furia habría contestado: “5 millones de pesos, más los viáticos del viaje”... “Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre”.

El posteo generó una ola de comentarios de todo tipo y Furia decidió salir al cruce para desmentirlo. “Hay gente a la que le molesta mi brillo. Estas cosas no me afectan en absoluto. Todo lo que es mentira no tengo que salir ni siquiera a desmentirlo", comenzó expresando Juliana en el portal Teleshow.

Luego agregó: "Soy una persona que está limpia. Y muy clara con todo lo hago. Obviamente, también soy una figura pública, entonces entiendo que hay muchas cosas que van a querer perjudicarme en algún aspecto. Van a haber cosas que son verdad, otras que son mentira... Lo de los 5 millones es una fake”.

Furia había pedido a sus seguidores, en varias oportunidades, que no le escribieran a un mail que ella había dejado publicado en su cuenta de Instagram porque allí sólo recibía propuestas laborales. Paralelamente, se desvinculó con Telefe, según ella, en buenos términos.

“Estoy superasesorada. Apenas salí de la casa, me explicaron todo lo que iba a pasar. Y lo que no iba a pasar, también. Van a haber cosas sobre mi vida en las que van a mentir y cosas en las que no. Y si tengo ganas, como en este caso, puedo salir a esclarecerlas. Y si no, hago oídos sordos. Pero no me afecta", aseguró Furia.

Ahora Juliana empezó a trabajar con la productora 44DK, cuyo titular es Fabián Esperón, manager de figuras diversas, como por ejemplo los hermanos Alex y Charlotte Caniggia. “Hace solo veinte horas que soy su representante. Así que lo estamos armando. Y no habrá tarifa fija: todo depende del evento, fecha y lugar. Se dicen un montón de cosas, pero todo falso. Eso que salió de 5 millones para un cumple está editado, es falso. Ojalá cobremos eso”, aclaró Esperón en Teleshow.