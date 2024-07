Céline Dion sorprendió a todos con "El himno al amor", en el cierre de la ceremonia de los Juegos Olímpicos

viernes, 26 de julio de 2024 22:16

Vestida de blanco platinado, con el pelo rubio totalmente recogido con un rodete y con su voz en su plenitud total. Así se lució este viernes Céline Dion al pie de la Torre Eifel, en el cierre de la ceremonia de los Juegos Olímpicos París 2024.

La cantante fue aclamada y generó gran emoción en el público que la siguió no sólo de manera presencial sino también por los canales de televisión y las redes sociales. Es que Céline Dion está alejada de los escenarios desde que le diagnosticaron en el 2022 el síndrome de la persona rígida (SPR), que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares.

Por eso, cuando apareció este viernes, tras cuatro horas de ceremonia, las expectativas fueron en aumento y logró cumplirlas de sobremanera. A las 18.24 hora argentina, la voz de la canadiense comenzó a lucirse con “L’hymne à L’Amour”, "El himno del Amor" de Edith Piaf, interpretada en su idioma original.

Foto: Twitter @celinedion

Acompañada por un piano, se generó un escenario que erizó la piel de muchos y dio clima muy especial que se trasladó no sólo con su voz sino también con su misma emoción.

Su actuación, que había trascendido como un rumor pero nadie había confirmado, tuvo lugar después del tradicional encendido del pebetero olímpico que llevaron adelante diversos deportistas como Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, Rafael Nadal y Serena Williams, entre otros.

peut etre que c'est la chose la plus belle que j'ai entendu cette année, du respect sur celine dion et l'hymne a l'amour #ceremoniedouverture pic.twitter.com/JkAsIHnRGN — serbie ?uD802uDF69???? (@lavraieserbie) July 26, 2024

La salud

La canadiense, de 56 años, sufre una rara patología neurológica sin cura conocida. En marzo pasado había contado al público lo que le toca transitar: “Como muchos de ustedes saben, fui diagnosticada en otoño de 2022. Tratar de superar este trastorno está siendo una de las experiencias más duras de mi vida, pero sigo convencida de que algún día volveré a los escenarios y llevaré una vida lo más normal posible. Quiero enviar ánimos a todos aquellos que también estén afectados. Nosotros podemos”.

Hace pocos días circularon unas imágenes del documental que registra todo lo que le toca pasar por su afección. Allí, con la voz entrecortada, se la escucha decir: “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”.

La icónica intérprete que inmortalizó temas como “My Heart Will Go On” y “Power of Love”, actualmente se encuentra en un exhaustivo tratamiento para mejorar su calidad de vida.