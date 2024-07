Zoe Bogach reveló qué pasó con el auto que ganó en Gran Hermano

jueves, 25 de julio de 2024 00:00

Carismática, dulce y algo tímida. Así fue Zoe Bogach dentro de la casa de Gran Hermano. Su perfil le valió tener varios amigos dentro del juego pero también aquellos que la vieron como amenaza. En mayo pasado, la joven quedó eliminada de la competencia pero se fue con un gran premio: un auto cero kilómetro.

Zoe obtuvo el vehículo el 8 de mayo en una competencia que consistió en probar suerte encontrando la llave que lo hiciera arrancar, entre 200 opciones. Ella eligió la 64 y con ésa el auto arrancó, lo que generó que inmediatamente ella se consagrara como la ganadora del mismo.

¡ZOE ELIGIÓ LA LLAVE CORRECTA Y SE GANÓ EL 0KM! uD83DuDE97



uD83DuDC41? Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/GvAtzjH1pX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 9, 2024

Poco tiempo quedó eliminada del reality, por votación del público, pero se llevó el regalo. Sin embargo en las últimas horas se conoció que dicho premio la empresa aún no se lo da... ni siquiera fue convocada para iniciar el trámite.

El dato se reveló en el aire del streaming Se Picó (Generación Z). Fue su excompañera del reality, Florencia Cabrera, quien le preguntó si ya tenía el auto que se ganó en su poder. “No, no me dieron el auto", expresó con una sonrisa tímida para luego justificar: "Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo”.

Inmediatamente, Gastón Trezeguet justificó: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque, hay lista de espera”.

Si bien ante el ojo de cualquiera puede resultar mucho tiempo de espera, en el contrato que los participantes firman con el canal se establece que se pueden demorar al menos seis meses en entregar el premio.