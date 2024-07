Qué dijo "Conejo" Quiroga cuando descubrió que Coti estaba de novia con Nacho

miércoles, 24 de julio de 2024 00:00

Coti Romero y Nacho Castañares hicieron pública su relación, lo que llevó al ex de Coti, Alexis "Conejo" Quiroga, a expresarse al respecto.

El cordobés fue invitado al programa Buenas Tardes (TV Pública), y habló sobre el tema. Quiroga dirigió sus comentarios hacia Nacho, calificándolo de traidor.

"No tengo nada que decir de mi ex. De él sí, hubo una falsedad", remarcó. Y resaltó que "no sé si fuimos amigos, pero sí se me presentó como amigo. Ahí estuvo la falsedad".

Explicó que confrontó a Nacho hace algún tiempo cuando escuchó rumores sobre una relación entre él y Coti: "Fui claro con él, le envié un mensaje". En la misma línea, sumó que "me agarró en un momento en que, gracias a Dios, con mi ex no pasaba nada. No me afectó tanto. No me molestó".

Vale destacar que los jóvenes fueron participantes de Gran Hermano (Telefe). Los tres se conocieron en la casa más famosa del país y en un principio Coti y Alexis se enamoraron e iniciaron un romance. El amor perduró por un largo tiempo, pero finalmente decidieron ponerle un punto final a la relación.

Después de un tiempo, la joven decidió apostar nuevamente al amor de la mano de Nacho, su excompañero de GH. Los jóvenes se mostraron muy enamorados en las redes sociales.