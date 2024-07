Marcos rompió el silencio y explicó los motivos de su ausencia de GH: ¿Que pasó?

miércoles, 24 de julio de 2024 00:00

Ángel De Brito, en su programa en el canal de streaming Bondi, reveló que Marcos Ginocchio, ganador de la última edición de Gran Hermano (Telefe), decidió ausentarse de la temporada actual porque "no quiere saber más nada con Gran Hermano".

El conductor comenzó explicando: "querían que entrara a la casa, pero en medio estaba Furia y él no quería tener nada que ver con Furia".

De Brito señaló que, a pesar de los intentos de la producción por involucrarlo, Marcos optó por no participar: "Marcos decidió no ir. No quiere saber más de Gran Hermano. La exposición no fue de su agrado".

Luego expresó: "Le pregunté a Marquitos, que tengo buena relación, ¿qué pasó?". El ganador de GH respondió al conductor del programa: "Estuve enfocado en mis estudios, con trabajos prácticos que me llevaron mucho tiempo". En la misma línea, destacó que "me quedó muy poco tiempo libre y lo aproveché para estar con mi familia".

Ángel De Brito resaltó que "dio muchas señales de que no quería seguir vinculado a Gran Hermano. Tiene tiempo para otras cosas".

Vale destacar que Bautista se convirtió en el ganador de la última edición de Gran Hermano mientras que Emmanuel se quedó con el segundo puesto.